Магас, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование громкого дела об ограблении почтового отделения. Перед судом предстанут главарь банды и ее участники. В зависимости от роли каждого их обвиняют в создании устойчивой вооруженной бандгруппы и участии в ней, разбое и незаконном обороте оружия, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

В совершении нападения на отделение №1 ФГУП «Почта России» в городе Назрани обвиняются пятеро жителей Ингушетии, в возрасте от 27 до 36 лет. Банда была создана одним из них с целью ограбления жителей и организаций республики.

В день нападения на почтовое отделение в мае 2018 года они вооружились, надели на себя камуфляжную форму, маски и перчатки и ворвались в здание почты. Угрожая оружием, бандиты потребовали денег, планируя завладеть суммой около 10 млн рублей из средств на выплату пенсий и пособий гражданам.

Однако вместо этого получили мешок с корреспонденцией и скрылись с места преступления. Обнаружив подвох, они сожгли письма. Спустя почти год пятерых участников нападения задержали. Еще один находится в федеральном розыске.

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