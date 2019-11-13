Москва, , 12:21 — REGNUM В России открылись 80 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). До конца 2019 года планируется открыть 138 ЦАОП, сообщает «Медвестник».

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По словам замруководителя координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Натальи Пиковской, цель открытия ЦАОП — быстрое начало диагностики пациентов и возможность применения химиотерапии ближе к дому пациента.

Пиковская уточнила, что намерения забрать объемы помощи у онкодиспансеров и передать их ЦАОП — нет, есть задача обеспечить объемами и те, и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.

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