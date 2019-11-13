Могадишо, , 12:36 — REGNUM Правительство Великобритании предупредило своих граждан о необходимости воздержаться от совершения поездок в Сомали из-за высокой опасности террористических актов и случаев похищения людей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

В качестве консультативного предостережения британское правительство возобновило свои рекомендации в отношении поездок в Сомали, заявив, что страна по-прежнему находится под угрозой террористических атак. Консультативное совещание Великобритании исключило Харгейсу и Берберу в Сомалиленде из списка районов, которые можно посещать более менее безопасно.

«Любые британские граждане в районах Сомали, которым правительство Великобритании рекомендует отказаться от своих поездок, должны уехать. Любые британские граждане в Харгейсе или Бербере, которые не находятся в специальной командировке, должны уехать», — говорится в заявлении Лондона.

Консультативное совещание призвало граждан быть бдительными и избегать людных мест. Оно также призвало граждан, обращающихся за консульскими услугами, связаться с посольством Великобритании в Найроби, а жителей Харгейсы получить помощь в посольстве Великобритании в Аддис-Абебе.