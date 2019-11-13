Пермь, , 12:16 — REGNUM В Перми Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей для бывшего главы УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову, сообщают СМИ.

Экс-главный пристав региона проведет в СИЗО еще один месяц — до 13 декабря.

Напомним, бывший руководитель УФССП по Прикамью задержан в июле 2019 года. Ему предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. По данным информресурсов, возбуждено семь дел, где речь о взяточничестве. Общая сумма так называемого вознаграждения составила более 1 млн рублей.

Сам Кожевников вины не признает и считает, что его оговорили подчиненные, отмечает издание «Коммерсантъ».

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