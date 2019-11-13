Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:15 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области озвучила результаты проверки условий содержания пожилых людей в частном приюте для престарелых «Серафим» в посёлке Новом.

Проверка показала, что количество мест в спальных комнатах превышает допустимые нормы; гостиная расположена в женской спальной комнате; имеются дефекты внутренней отделки помещений; количество инвентаря не соответствует количеству проживающих; нарушаются требования к сбору отходов; отсутствует раковина с горячей и холодной водой для мытья рук; у второго повара отсутствует медицинская книжка; пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность, а один из эвакуационных выходов заблокирован кроватью.

Кроме того, в центре не проводились периодические медицинские осмотры работников, они не проходили ежегодные флюорографические обследования.

Были выявлены и другие нарушения.

По фактам нарушения в отношении гендиректора центра возбуждено дело об административных правонарушениях (ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Ему внесено представление об устранении нарушений.

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