Москва, , 12:14 — REGNUM С 2020 года в России максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится более, чем на 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

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Так, с января следующего года вместо нынешних 301 тыс. рублей он составит 322 190,4 рубля, пишет ТАСС. Также измениться в сторону увеличения и размер максимальный ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — с 26 тыс. рублей до 28 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.