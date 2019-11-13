Тегеран, , 12:37 — REGNUM 12 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что иранская актриса Бехдохт Валиан получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Тату» на 37-м Международном ежегодном фестивале в Сульмоне, Италия.

«Тату» рассказывает о девушке, желающей продлить свои водительские права, которая, однако, не может этого сделать из-за татуировок. Бехдохт Валиан является режиссером и исполнительницей главной роли в фильме.

Работа Бехдохта Валиана уже становилась обладательницей международных наград. В 2019 году фильм выиграл Золотую сову в номинации «лучший короткометражный фильм» на кинофестивале в Тиране, а также «Хрустального медведя» на кинофестивале в Берлине.