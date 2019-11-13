Санниково, , 12:08 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил квартиру жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной, выполнив этим поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева и заверил женщину, что вопрос с горячей водой будет решён за два дня.

«Я вас выслушал, все понял, документы ваши пусть будут у вас, мы документы, которые есть в администрации или где-то в районе, найдем. Сейчас позанимаемся этим вопросом, я день-два разберусь», — заявил Томенко.

Также он пообещал, что проведёт в Барнауле совещание, на котором будет выстроена работа по решению данного вопроса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который прошел по поселку Санниково пред совещанием по развитию сельских территорий, обратилась женщина, рассказавшая, что три дома несколько лет живут без горячей воды, а местные власти так и не решили проблему. Премьер-министр успокоил женщину и пообещал, что сразу после совещания к ней зайдет губернатор края Виктор Томенко, после чего проблему решат, и вода будет.