Анкара, , 12:19 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в ходе контртеррористических операций «Мор», проведение первой из которых было начато 17 августа 2019 года, на сегодняшний день было нейтрализовано 116 боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, силы безопасности Турции уничтожили 195 пещер, схронов и укрытий, из которых было изъято множество образцов вооружения, боеприпасов, продуктов питания и иных необходимых для поддержания жизнедеятельности материалов. Также сегодня в сельской местности провинций Ван, Хаккари и Ширнак силами 2360 сотрудников внутренних войск, полиции и структур безопасности было начато проведение новой операции «Мор-6». МВД Турции планирует продолжать операции и расширять районы их проведения.

В частности, по имеющимся данным, в ходе операции «Мор-3» при поддержке с воздуха был нейтрализован 41 террорист, три из которых были в «сером списке» боевиков, разыскиваемых МВД Турции: Орхан Индже, Кадер Малгоз и Атилла Чакмаз, известные под кодовыми именами «Кочер», «Джанда Кычи» и «Шерхат Ыгдыр». Сотрудники сил безопасности задержали 5 пособников террористов, а также изъяли 7 штурмовых винтовок семейства М-16, 2 — семейства АК, несколько ПТРК «Конкурс», 11 ручных гранат. Сообщается об обезвреживании и уничтожении 10 самодельных взрывных устройств.