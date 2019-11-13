За ночь с 12 на 13 ноября уровень воды в реке Вологда в административном центре Вологодской области поднялся на 4 см. Это произошло несмотря на незначительное количество осадков. «По мнению экспертов, на уровень воды в реке влияет тающий снег», — сообщает портал «Вологда.рф».
Уровень воды в реке Нея у одноименного населённого пункта в Нейском районе Костромской области за сутки вырос на 118 см и составляет 192 см.
«При сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие 1−2 суток на реке Нея возможно повторное подтопление пяти приусадебных участков», — отмечают в региональном управлении МЧС.
В реке Кострома у населённого пункта Гнездиково в Солигаличском районе уровень воды за сутки вырос на 83 см и составляет 272 см. «При сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие 1−2 суток на реке Кострома возможно повторное подтопление низководного моста вблизи населённого пункта Дятлово Солигаличского района», — предупреждает ГУ МЧС по региону.
В Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от паводка 4−6 ноября 11 районах области вода спадает, но существует новая угроза подтоплений в Старорусском, Чудовском, Новгородском районах и в Великом Новгороде.
В Костромской области МЧС предупредило об угрозе повторного подтопления
ГУ МЧС России по Костромской области утром 13 ноября выпустило оперативное предупреждение о резком росте уровня воды в реках и угрозе повторного подтопления мостов и территорий.