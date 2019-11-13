С начала ноября 2019 года ряд регионов Центра и Северо-Запада России оказались в эпицентре небывалого для этого времени года паводка. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новгородской области, в нескольких районах Вологодской области, в городе Солигалич Костромской области. Угроза подтоплений возникала в Тверской, Псковской и Ленинградской областях.

С нескольких подтопленных территорий вода ушла, но полноводные реки, дожди и аномально тёплая температура, из-за которой тает выпавший ранее снег, несут угрозу нового наводнения.

Как в регионах готовятся к повторному удару стихии, как ликвидируют последствия и что делать пострадавшим — в трансляции ИА REGNUM.

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