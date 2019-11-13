Брюссель, , 12:21 — REGNUM Европейская комиссия впервые одобрила применение вакцины против вируса Эбола. Разработка медицинского средства ведется с начала вспышки заболевания в западноафриканском регионе, произошедшей в 2014 году, оно предоставлялось лицам, имеющим высокий уровень риска заражения заболеванием, в том числе и работникам здравоохранения в ДРК.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис заявил, что приоритетной задачей для международного сообщества является скорейшее обеспечение населения ДРК данной вакциной, разработанной компанией Merck.

По его словам, одобрение применения новой вакцины — важный шаг на пути спасения жизней людей, проживающих не только в Африке, но и остальных странах мира.