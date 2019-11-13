Нур-Султан, , 11:56 — REGNUM С 1 декабря в Казахстане вводится штраф за использование летней резины на транспортных средствах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области республики.

В ведомстве уточнили, что размер штрафа составит 5 МРП (минимальных расчетных показателя), или 12 625 тенге ($32,5). Кроме того, в связи с изменением погодных условий водителям рекомендовали сменить на своих автомобилях шины.

В полиции напомнили, что в соответствии с п. 5.5 приложения 8 к Техническому регламенту Таможенного союза, запрещается использовать летние шины в период с декабря по февраль.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что в республике планируют внедрить практику конфискации автомобилей за управление транспортным средством после лишения водительского удостоверения.

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