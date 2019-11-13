Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внёс проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годы в гордуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На 2020 год запланированы доходы в размере 47 млрд 406 млн 355 тысяч рублей и расходы — в 49 млрд 282 млн 412 тысяч рублей. Дефицит составит 1 млрд 876 млн 57 тысяч рублей без учёта безвозмездных поступлений.

В мэрии обещают, что бюджет сохранит социальную направленность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин внёс проект положения о формировании бюджета, согласно которому гордума получит больший контроль за расходами бюджета. Предполагается, что с депутатами будут согласовывать все программные статьи, по которым предстоят траты.

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