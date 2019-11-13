Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Генеральный директор фестиваля популярной культуры «Старкон» Игорь Пылаев может закрыть мероприятие. По его словам, судьба «Старкона» зависит от предстоящих переговоров с инвесторами, сообщил «Мир Фантастики» 12 ноября.

Пылаев отметил, что если переговоры пройдут неудачно, то фестиваль придётся закрыть. Одной из главных причин подобного решения он называет долги перед «Экспофорумом».

При этом, если у фестиваля появится новый владелец, то его работа продолжится. Напомним, с 2012 года «Старкон» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

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