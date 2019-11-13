Пермь, , 11:46 — REGNUM В международном аэропорту «Пермь» в октябре 2019 года отмечен рост объема пассажирских перевозок. Рост составил 13,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

За октябрь 2019 года международными рейсами воспользовались 32 569 человек, что на 31,2% больше, чем в октябре 2018 года. Особую популярность вызвали авиамаршруты в Анталью, Ларнаку и Прагу.

Самыми популярными направлениями внутри России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи. На внутрироссийских воздушных линиях объем пассажирских перевозок в октябре 2019 году превысил показатель годичной давности на 9,2%.