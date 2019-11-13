Белгород, , 11:43 — REGNUM Численность самозанятых граждан в Белгородской области может составлять 100 тысяч человек. Такое мнение высказал вице-губернатор, начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик на совместном заседании комитетов облдумы по законодательству и местному самоуправлению и по экономике, промышленности и предпринимательству, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Налог для самозанятых граждан, который с 1 января 2020 года вводится в 19 субъектах России, не затрагивает Белгородскую область. Эксперимент коснётся регионов-доноров, либо тех, кто имеет в своём составе города-миллионники, пояснил вице-губернатор. Точная доля самозанятого населения в объёме экономики Белгородского региона пока не подсчитана.

«Что касается их численности: кто-то считает, что у нас их 50 тысяч, кто-то, что их 70 тысяч, я считаю — у нас их 100 тысяч человек, исходя из баланса движения средств по доходам и расходам соответственно и учитывая их принадлежность к ФОМС, Пенсионному фонду и т. д.», — считает Владимир Боровик.

Налог на профессиональный доход с января 2019 года взимается в четырёх пилотных регионах. На федеральном уровне также звучали предложения распространить специальный режим для самозанятых на всей территории страны со второго полугодия 2020 года.