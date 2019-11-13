Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Оренбурге пик пассажирских перевозок туристов на отдых за границу пришелся на апрель и октябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

В апреле вылетели за границу 7 346 человек, что более чем вдвое превысило показатель годичной давности. В октябре на зарубежный отдых вылетели 16 112 человек, что почти на 50% больше, чем в октябре 2018 года.

В рамках чартерной программы осуществлялись вылеты на курорты Турции, Туниса, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов.

Летом 2019 года из оренбургского аэропорта по России совершили перелеты 392 665 человек. Зарубежные направления предпочли 118 428 авиапассажиров.