Стамбул, Турция, , 11:23 — REGNUM Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что власти Турции планируют обеспечить приоритетный доступ некоторым категориям пассажиров к сервисам в аэропортах, сообщает информационный портал Tourister.ru.

DHMI, Государственное управление аэропортов Турции объявило о запуске новой системы обслуживания клиентов, в рамках которой люди с ограниченными возможностями, беременные женщины и туристы с маленькими детьми смогут проходить все предполетные процедуры в приоритетном порядке. Так, эти категории граждан получат возможность сдать багаж, пройти регистрацию и получить посадочный талон, пройти таможенный контроль и пройти на посадку вне очереди.

Планируется, что новая система заработает зимой этого года, ее пилотная версия будет опробована в аэропортах Стамбула.