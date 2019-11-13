Москва, , 11:24 — REGNUM Экологическая организация Гринпис будет участвовать в рабочей группе по экологии Общественного совета Росатома. Такое решение было принято руководством госкорпорации в ходе совещания Общественного совета, посвященного обсуждению темы обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ).

Напомним, именно с Гринписа началось активное и порой скандальное обсуждение в российских СМИ и соцсетях ввоза ОГФУ в Россию. Представители этой организации настаивали на том, что обедненный гексафторид урана является радиоактивными отходами, ввоз которых в Россию запрещен законодательно.

Чтобы снять напряжение в обществе и проинформировать экспертов о том, что на самом деле происходит с выполнением заказа германской компании Urenco, руководство Росатома предложило провести внеочередное заседание Общественного совета, на которое были приглашены представители различных экологических организаций, в частности Гринписа и «Беллоны».

Представители руководства госкорпорации и дивизионов рассказали о том, что такое ОГФУ, для чего он поставляется в Россию, как происходит его переработка и хранение и что планируется сделать в этой сфере в будущем.

Обедненный гексафторид урана, который еще иногда называют урановыми «хвостами», — это побочный продукт, остающийся в результате обогащения природного урана (содержание изотопа урана-235 в природном уране составляет 0,7%, в то время как в обедненном гексафториде урана содержание урана-235 составляет около 0,3%). В разные годы содержание урана-235 в оставшихся от процесса обогащения урановых «хвостах» было разное: на первых порах обогащения технологии позволяли получать меньшее количество продукта, соответственно, в обедненном уране оставалось большее содержание урана-235. С развитием технологий обогащения и совершенствованием центрифуг атомщикам удается получать всё больше полезного продукта, обедняя уран в большей степени. «Чем менее совершенна обогатительная технология, тем больше «хвоста» мы имеем», — пояснила президент АО «ТВЭЛ» — топливного дивизиона Росатома — Наталья Никипелова. По ее словам, на первых поколениях центрифуг для газовой диффузии в ОГФУ оставалось около 0,4% урана-235, сейчас на российских газовых центрифугах последнего поколения удается снижать содержание этого изотопа в обедненном гексафториде урана до 0,1%, а иногда даже и до 0,08%. С появлением новых более эффективных технологий накопленные запасы ОГФУ как в России, так и за рубежом могут рассматриваться как экономически выгодный источник сырья для производства топлива. Таким образом, происходит повторное обеднение ОГФУ с получением уранового продукта, а оставшийся обедненный гексафторид урана складируется на защищенных площадках для последующей переработки. Дважды обедненный ОГФУ перерабатывают на установках обесфторивания, в результате чего он переводится в устойчивую форму обедненной закиси-окиси урана (ОЗОУ), которая является химически инертной, нелетучей, нерастворимой в воде. Уже сейчас ОЗОУ используется для производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах (эксплуатируемых на Белоярской АЭС в Свердловской области). Кроме того, этот продукт применяют как биологическую защиту персонала атомных станций, персонала в ядерной медицине на установках лучевой диагностики и терапии, в виде балластных грузов и противовесов в судостроении, космонавтике, авиастроении, а также в оборонной промышленности.

В России обогащение урана производится на четырех площадках — УЭХК в Новоуральске, ЭХЗ в Зеленогорске, СХК в Северске и АЭХК в Ангарске. Обедненный гексафторид хранится в толстостенных емкостях объемом 2,5 и 4 кубометра на специально оборудованных площадках обогатительных комбинатов. За весь срок хранения ОГФУ в мировой и российской практике не было зафиксировано ни одного существенного с точки зрения безопасности инцидента в процессе хранения.

Установка обесфторивания ОГФУ находится на Электрохимическом заводе в Зеленогорске, она работает с 2009 года. За десять лет было переработано уже более 90 тысяч тонн ОГФУ. Получаемые в процессе плавиковая кислота и безводный фтористый водород используются в производстве. Безводный фтористый водород поступает в конверсионное производство на Сибирский химкомбинат в Томской области, плавиковая кислота используется в народном хозяйстве, в нефтяной, стекольной, химической промышленности.

В Росатоме разработали программу по обращению с обедненным гексафторидом урана, которая ставит основную цель — переход от накопления ОГФУ к планомерному сокращению и полной ликвидации существующих запасов. В частности, предполагается использовать все наработанные ранее богатые отвалы, тиражировать установки по обесфториванию ОГФУ на других предприятиях, сократить с четырех до двух число разделительных предприятий, на которых будет храниться обедненный гексафторид урана. Уже через пять лет — в 2024 году планируется остановить рост запасов ОГФУ. Для этого в этом году планируется ввести в эксплуатацию вторую установку по обесфториванию на ЭХЗ. С 2027 года предполагается запустить такие установки на УЭХК, в 2035 году должно произойти полное освобождение от ОГФУ площадки АЭХК, в 2028 году — площадки СХК. Общий объем финансирования работ по программе составит около 20 млрд рублей. Источниками финансирования станут инвестиционные ресурсы и средства специальных резервных фондов Росатома. Как подчеркнула Наталья Никипелова, контракты с зарубежными компаниями на предоставление российских услуг по обогащению российского природного урана и дообогащению зарубежного сырья являются одним из существенных факторов формирования этих резервных ресурсов отрасли. Росатом не обращается за дополнительным финансированием к государству, несмотря на то, что основные объемы ОГФУ были накоплены в рамках советского атомного проекта.

Программа вызвала большой интерес со стороны представителей экологических организаций, в связи с чем гендиректор Росатома Алексей Лихачев поручил привлечь их к обсуждению документа и создать рабочую группу. Представители экологических организаций поблагодарили руководство Росатома за приглашение на мероприятие. В частности, руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров подчеркнул, что приветствует выбранный формат взаимодействия и обсуждения вопроса безопасного обращения с обедненным ураном и готов принять участие в работе рабочей группы.