Ташкент, , 11:19 — REGNUM В качестве принципов деятельности Национальной гвардии Узбекистана закреплены общечеловеческие ценности. Об этом говорится в проекте закона «О национальной гвардии», сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса (нижней палаты) республики.

Депутаты парламента Узбекистана приняли закон сразу в трех чтениях. Законопроект определяет структуру, правовой статус, требования к личному составу, вопросы материального и финансового обеспечения, а также вопросы социальной защиты военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в кодекс об административных правонарушениях Узбекистана были включены две статьи, предусматривающие штрафы и административный арест за неповиновение сотрудникам Нацгвардии.

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