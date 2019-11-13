Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбурге задержан местный житель, который подозревается в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, с 2018 года он нанес ущерб 40 гражданам на общую сумму в 600 тыс. рублей. От действий мошенника пострадали жители 19 регионов, в том числе Оренбуржья.

В полиции отметили, что мужчина звонил в магазины и предлагал услуги по проверке купюроприёмника терминалов оплаты, установленных на территории торговых точек. Якобы для проведения диагностики терминала оплаты мошенник просил ввести логин, под видом которого был замаскирован номер виртуального счета злоумышленника. После этого мужчина просил внести денежные средства, которые попадали на его счет. Оренбуржец полностью признал свою вину.