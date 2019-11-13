Санниково, , 11:18 — REGNUM Дети, который обучаются в сельских школах в России, должны получать образование такого же качества, какое получают городские дети. Об этом 13 ноября на совещании с участием главы правительства России Дмитрия Медведева в селе Санниково Алтайского края заявила министр образования России Ольга Васильева.

«Дети, живущие на селе, должны получать такое же качественное и доступное образование, как и дети, проживающие в городах», — заявила глава образовательного ведомства.

Также она указала, что по нацпроекту «Образование» предполагается создать в сельских школах к концу 2024 года 7 тысяч новых мест, на что предусмотрено более 3 млрд рублей ежегодно.

Кроме этого, Васильева отметила, что в настоящее время производятся мероприятия по повышению квалификации учительского состава сельских школ.

«В 2019 году завершается ввод в эксплуатацию 9 тысяч новых мест, но это места, которые охватывают все программы по созданию по созданию мест в сельских школах», — также рассказала министр образования России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в Санниково анонсировал в конце года заседание Госсовета, посвященное теме сельского хозяйства.