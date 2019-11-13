Курган, , 11:12 — REGNUM В Кургане на проспекте Конституции газоны выкрасили в бирюзовый цвет. Таким образом проводится комплекс мероприятий по удобрению специальной травы, которая не даёт размываться почве от дождя и снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации столицы Зауралья.

Бирюзовые газоны Кургана Пресс-служба горадминистрации Кургана

В бирюзовом составе находятся различные питательные вещества и добавки для улучшения структуры почвы. На обработанном газоне трава всходит «дружно». Смесь ускоряет прорастание семян и защищает их от болезней и вредителей.

Отмечается, что технология «бирюзовой обработки» газонов была придумана в 60-е годы прошлого века в СССР. Для Кургана обработка газонов данным составом — новшество.