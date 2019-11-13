Воронеж, 13 ноября 2019, 11:09 — REGNUM Фотовыставка проекта «Мы победили рак!» проходит в Воронеже, в сити-парке «Град», с 12 по 24 ноября — в рамках национального проекта «Здравоохранения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
В проекте приняли участие 14 жителей Воронежской области, победивших онкологические заболевания. Цель проведения выставки — поддержать тех, кто столкнулся с онкологическим заболеванием, и дать надежду: болезнь можно победить.
На выставке представлены портреты бывших пациентов — вместе с историей их болезни и выздоровления и пожеланиями тем, кто ведёт свою борьбу.
По данным департамента здравоохранения, сегодня на учете в онкодиспансере состоит более 70 тысяч пациентов, а это — это каждый 34-й житель региона. Сегодня в регионе в 64% случаев рак диагностируется на ранних стадиях, что позволяет в 90% случаев добиться полного излечения от болезни. Применение новых лечебно-диагностических технологий позволило снизить смертность от новообразований в Воронежской области на 11,6%.