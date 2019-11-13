Москва, , 11:03 — REGNUM Арест покинувшего Россию Айдара Губайдулина — участника незаконного митинга в Москве — обжалован его адвокатом. Об этом сообщила 13 ноября пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она уточнила, что жалобу на заочный арест участника протестов подал его защитник Николай Фомин. Обращение будет рассматривать Московский городской суд, дата пока не назначена.

Решение о заочном аресте Губайдулина, который покинул Россию после того, как дал подписку о невыезде, Басманный суд Москвы вынес 30 октября. Сам мужчина заявил, что не собирается возвращаться на родину в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Айдар Губайдулин был задержан после несанкционированной акции в Москве 27 июля. Ему предъявили обвинение в угрозе применения насилия к представителю власти.

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