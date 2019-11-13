Якутск, , 11:01 — REGNUM В Якутии на участке автодороги «Индигир» открыли ледовую переправу, соединяющую два населённых пункта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Для автомобилистов в России подготовили почти 6 тыс. пунктов обогрева

По информации минтранса Якутии, с 12 ноября ледовая переправа начала действовать между посёлком Соболох и селом Хонуу в Момском районе Якутии.

Разрешается выезд на лёд транспорта до 3 тонн с минимальной дистанцией между машинами 70 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ при заторах на дорогах в холодное время года водители могут переждать непогоду и выпить горячего чая в пунктах обогрева, которых планируют организовать почти 6 тыс.