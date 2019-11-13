Пермь, , 10:57 — REGNUM В Перми активно идет уборка снега городских улиц. В ночь на 13 ноября прошел сильный снегопад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С 11 по 12 ноября город боролся с гололедом. Жители жаловались, что столица Прикамья превратилась в сплошной каток. В сутки уходило несколько сотен тонн противогололёдных материалов.

Теперь обрушилась новая напасть — сильный снегопад. По официальным данным, вывоз снега начался ранним утром 13 ноября. Работает около 200 единиц спецтехники.

За работой ведется контроль, на недочеты оперативно реагируют. В частности, зафиксировано отсутствие уборки остановок общественного транспорта. Информация направлена в администрацию Орджоникидзевского района. Недочеты уже устранены.

В соцсетях пользователи публикуют фото снеговиков и заснеженных улиц. Согласно метеопрогнозу, 13 ноября в Перми ожидается вторжение холодного воздуха со стороны Зауралья. Температура воздуха может опуститься до 8 градусов по Цельсию ниже ноля, а 14 ноября — до 10 градусов.

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