Магас, , 10:56 — REGNUM В Ингушетии внедряют систему компьютерной обработки документов в сферу здравоохранения. Для работы медучреждений в республику поступило 600 компьютеров и другой оргтехники на сумму около 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе правительства региона.

Каждое рабочее место врачей в больницах и поликлиниках будет оснащено компьютерной техникой, что позволит внедрять электронную систему ведения медкарты пациентов, централизованно хранить данные исследований и анализов, а также оказываемой медицинской помощи.

«Вся бумажная работа будет исключаться. Диагностические исследования, такие как рентген, эндоскопия, компьютерная томография, заключения врачей и т. д. будут занесены в систему и доступны врачам для просмотра из любой точки республики», — рассказала министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

В настоящее время проводится работа по установке программного обеспечения. Тестовый запуск электронной системы в медучреждениях Ингушетии будет проведен в конце марта 2020 года.