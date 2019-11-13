Усть-Илимск, Иркутская область, , 10:55 — REGNUM В заказнике «Эдучанский» в Иркутской области незаконно заготавливали древесину. Как сообщили ИА REGNUM в Байкальской природоохранной прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения минлесхозом Приангарья лесного законодательства.

Отмечается, что ещё в 2008 году ведомство заключило с компанией «Группа Илим» договор аренды лесных участков сроком на 49 лет, общей площадью почти 0,5 млн. га. При этом чиновники не обратили внимания, что часть из них располагались в границах охраняемой природной территории.

«Площадь переданных по заготовку древесины лесных участков заказника составила более 45 тыс. га», — сообщили в прокуратуре.

Тем не менее, в 2017 году компания начала заготавливать древесину в «Эдучанском», что, по мнению прокуроров, может привести к огромному и невосполнимому вреду окружающей среде.

Надзорное ведомство внесло в адрес министерства лесного комплекса Иркутской области представление. Отмечается, что ведомство уже приступило к расторжению договора аренды лесного участка в судебном порядке. Пока же по требованию прокурора, суд ввёл запрет на заготовку древесины в заказнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре заявили, что бездеятельность иркутских и забайкальских чиновников в сфере лесного хозяйства приводят к деградации сибирских лесов.

Читайте также: Из-за бездействия чиновников хвойные леса Сибири деградируют — прокуратура