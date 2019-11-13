Самара, , 10:59 — REGNUM Полицейские Самары устанавливают пострадавших от противоправных действий активных членов организованной преступной группы (ОПГ). Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи Главного следственного управления Следственного комитета России расследуют уголовное дело по обвинению участников преступного сообщества в многочисленных нападениях на граждан, в том числе связанных с их убийством на территории разных регионов страны.

Отмечается, что некоторые члены преступного сообщества уже задержаны и находятся под стражей, некоторые объявлены в федеральный и международный розыск.

Сейчас стражи порядка проверяют данных граждан на причастность их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, которые они могли совершить в Татарии, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.