Санта-Моника, США, , 11:00 — REGNUM Американская компания Naughty Dog ищет программиста для работы над неназванным онлайн-проектом. Об этом сообщалось 12 ноября на странице студии в Twitter.

https://twitter.com/NaughtyDogJobs/status/1194034495072038912

Эксперты считают, что студия ищет нового сотрудника для создания мультиплеерной версии предстоящей игры The Last of Us: Part II. Сообщается, что онлайн-составляющая проекта может выйти отдельно от сюжетной, со своей собственной программой для запуска.

Напомним, компания Naughty Dog была основана в 1984 году, тогда она называлась Jam Software. Наиболее известными проектами студии являются серии игр: Crash Bandicoot, Uncharted и The Last of Us.

