Женева, Швейцария, , 10:53 — REGNUM Заявление о признании вакцины от лихорадки Эболы соответствующей высоким стандартам безопасности и эффективности обнародовала 12 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как передает журналист, подобное заявление было сделано впервые. Сообщается, что теперь, благодаря рекомендации ВОЗ, вакцину можно свободно закупать в страны, где имеются вспышки данного заболевания.

Признана вакцина от немецкой компании Merck, которая показала свою эффективность от заирского штамма лихорадки.

Напомним, в сентябре «Врачи без границ» потребовали снять ограничения на поставку вакцины от компании Merck в Демократическую Республику Конго.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в России завешаются клинические испытания лекарства от лихорадки Эбола и о новой форме вакцины от этой же болезни.