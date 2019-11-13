Москва, , 10:44 — REGNUM Российский геймдизайнер Азамат Байзулаев выпустил свою новую игру под названием Draw Chilly. Об этом 12 ноября сообщила «Игромания».

В Draw Chilly геймеры будут управлять механиком Владимиром, следящим «за правильностью распределения клиентов загробного мира». По сюжету, своей работой главный герой пытается заслужить место в раю.

Напомним, Азамат Байзулаев известен как автор игры с провокационным названием Peace, Death! Его проект был тепло принят как игроками, так и критиками.

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