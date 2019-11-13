Краснодар, 13 ноября 2019, 10:39 — REGNUM Промышленные зоны должны быть выведены за пределы Краснодара. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев 12 ноября на заседании общественного градостроительного совета при главе края, где обсуждался новый генплан города.
Как отмечалось, в рамках работы над генпланом разработчики проанализировали более ста проектов планировки территорий, по которым город строился с 2012 года, и выяснилось, что около 60% этих проектов не обеспечены соцобъектами: территорию занимает лишь жилая застройка.
Также губернатор отметил необходимость учесть в генплане создание зелёного каркаса города. На данный момент определена 101 территория, в работе еще шесть зеленых зон.