Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Петербурге создадут новую систему обеспечения лекарствами граждан, страдающих сахарным диабетом. Соответствующую инициативу депутатов-единороссов Дениса Четырбока и Елены Киселевой поддержали во втором чтении на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга 13 ноября.

Страдающие диабетом горожане получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса. Кроме того, они смогут обучаться технике введения инсулина и профилактике осложнений.

Также законопроектом предусмотрено создание в Петербурге регионального регистра людей, страдающих сахарным диабетом. По мнению авторов документа, это позволит наблюдать за состоянием больных и оценивать их потребность в тех или иных препаратах.

По официальным данным, сахарным диабетом страдают свыше 155 тысяч петербуржцев, и их количество постоянно растет.