13 ноября 2019 | Время чтения 9 мин

Дрифт — новый автомобильный спорт, субкультура для самовыражения молодёжи или опасное социальное явление? Зачем в России придумали новую дисциплину состязаний — зимний дрифт? Как дрифтеры разбираются с неминуемыми происшествиями? Интервью с постоянным участником заездов и участником водительского сообщества.

Алексей Чалов, , 13:24 — REGNUM Середина ноября. На улице похолодало, и выпал первый снег. А это значит, что пора доставать санки и натачивать коньки в преддверии открытия зимнего сезона. Но не только спортсмены и культуристы готовятся к зиме. Стоит лишь тоненькой корочке льда образоваться на еще не почищенном асфальте, как уже сотни машин, ведомые своими бесстрашными (или безбашенными) водителями, входят в управляемые заносы, дабы поддержать за Россией статус родины зимнего дрифта. В чем только не обвиняют этих людей: и в опасном вождении, и в ужасном шуме под окнами, и в постоянных авариях, которые, так или иначе, случаются по их вине. Но что по этому поводу думают сами автолюбители? Корреспондент ИА REGNUM поговорил с Игорем — одним из представителей этой андеграундной водительской тусовки, считающей своё увлечение автоспортом, и постарался выяснить: так ли страшен черт, как его малюют.

Дрифт

— Начнем с самого начала. Что такое дрифт? И откуда он взялся?

— Дрифт — это движение автомобиля в управляемом заносе. Изначально дрифт появился в Японии. Местные ребята гоняли по горным серпантинам и, стараясь как можно быстрее проехать трассу, стали вводить свои автомобили в управляемые заносы. Так они могли проезжать даже 180-градусные повороты с минимальной потерей времени.

— В какие годы примерно это было? И когда стало популярно у нас?

— В Японии дрифт появился примерно в 90-х. К нам это пришло где-то в нулевые. Вообще вся движуха началась после третьего «Форсажа». Была, да и до сих пор идет, такая серия фильмов — «Форсаж». Третий фильм назывался «Токийский дрифт». Понятно, чему он был посвящен. И после этого фильма по всему миру заинтересовались дрифтом.

— В чем кайф дрифта? Зачем люди этим занимаются?

— Как вам сказать. Как и любой автоспорт, дрифт — это адреналин, соревновательный дух. Людям просто это нравится.

Дрифтинг Rowan Harrison

— Как вы пришли в дрифт?

— Наверное, как и многие из более или менее современного поколения: смотрел ролики на YouTube. Съездил на РДС (Российская дрифт серия). Это было, наверно, лет пять-шесть назад. Потом я увидел зимний дрифт, где народ преимущественно ездит на «Жигулях». И году в 2015-м купил себе первый автомобиль для этих целей.

— Какой это был автомобиль?

— BMW 3-й серии.

— А летним дрифтом вы пока не занимаетесь?

— Зимний дрифт гораздо доступнее с финансовой точки зрения. Ну и порог вхождения в него невысок.

— Почему?

— В отличие от летнего, в зимнем дрифте меньше требования к мощности автомобиля. Достаточно 72 лошадиных силы двигателя того же «Жигуля», чтобы пустить автомобиль в занос на скользкой поверхности. В дополнение к этому, на одном комплекте шипованной резины по льду можно ездить достаточно долго. Летом покрышки стираются за пару проездов.

— Какие автодрифтеры вам нравятся?

— Сложно выделить кого-то одного. Из японских — Квабата, Хибино. Из наших — Цареградцев, Чивчян, Федоров. Есть еще классные ребята, выступающие в Европе и Америке: Кристапс Блушс, Джеймс Дин, Крис Форсберг, Фредерик Аасбо.

Летний дрифт Vk@rus_drifter

— Это все летние дрифтеры?

— В основном. Зимний дрифт есть только у нас и немного в Латвии. Но многие приезжают гоняться к нам. А наши пилоты ездят и в зимних чемпионатах.

— Как дрифтуют в России? И насколько это законно?

— У нас в стране существует два вида дрифта: легальный и нелегальный. К легальному относятся соревнования, которые проводятся на специальных автодромах. Самые известные — это ADM в Мячково (Раменский городской округ Московской области, — прим.) и Moscow Raceway. Год назад еще открыли площадку в Печатниках (район Москвы, — прим.), но она только набирает популярность. Тут схема такая же, как и с открытыми катками: когда на улице устанавливается стабильный минус, их заливают водой. И на них проводятся различные соревнования: любительский дрифт (мацури) и полноценные соревнования по дрифту. Вершиной профессионализма считается парный дрифт. Это, когда два автомобиля пытаются одновременно пройти одну траекторию максимально близко друг к другу. То есть один едет — проходит траекторию в заносе, а второй едет за ним и пытается повторять его движение на максимально близком расстоянии. Потом меняются. Водитель, набравший большее количество баллов, проходит в следующий этап. Так проходит большинство соревнований. У официальных соревнований есть организаторы, призы и спонсоры.

Также существует и нелегальный дрифт. Он доступнее и поэтому гораздо популярнее. Мы ждем, когда на дороге образуется подходящее покрытие — для этого на улице должна быть минусовая температура и идти снег — и просто начинаем кататься.

— А где вы катаетесь?

— По-разному. Можно кататься на парковках: у «Крокус-сити-холла» (Красногорск, Московская область, — прим.), например. Но это скучнее. И многим этого недостаточно. Какой бы большой парковка ни была — она ограниченна и не сравнится с реальной дорогой. Они подходят только для начинающих дрифтеров, чтобы они учились дрифту, или в начале сезона проехаться один-два раза, а потом уже становится скучно.

Зимний дрифт Vk@rus_drifter

— И вы выезжаете дрифтовать на дороги?

— Да.

— Где вы ездите?

— Мы едем на какие-нибудь отдаленные деревенские дороги. Или места, где мало машин. Под Питером, например, сейчас построили новые авторазвязки, и местные ребята там дрифтуют. В Сочи на горе Ахун каждую ночь гоняют. Можно ездить прямо по льду на речках или озерах. К примеру, в Красногорской пойме или Вельяминово (Домодедово, Московская область, — прим.).

— Но это же противозаконно. Как вас еще не переловила полиция?

— А что они сделают? В ПДД нигде не указано, что дрифт запрещен. Хотя пару лет назад появился закон об опасном вождении. Но это еще нужно доказать. Когда появляется полиция, достаточно просто припарковаться или продолжить движение. Что они могут тебе сказать? Тебя занесло на льду, но ты, слава богу, смог вернуть себе управление над машиной. И все. Единственное, что они могут сделать, — это пригрозить, что сейчас припишут тебе какое-то другое правонарушение. А если ты мешаешь кому-то под окнами, то на тебя пишут жалобу, и к тебе приходят с конкретной жалобой на шум. За сам дрифт наказать довольно трудно.

— Даже если вы ищете пустынные дороги, движение-то на них все рано идет. Как вы избегаете столкновения с обычными автомобилями. И разве это не мешает движению?

— В некоторых случаях, когда тусовка большая, дорога перекрывается. Конечно, не сотрудниками полиции, а самими участниками. У каждого есть рация. В Сочи, когда ночью катаются по серпантину, ребята становятся в начале и в конце участка и говорят по рации: «Так, стоп, едет машина». Они пропускают эту машину и продолжают кататься дальше. А если машина едет, когда кто-то катается, то они просят ее подождать, а потом пропускают. В основном люди относятся к этому с пониманием. Ну, а когда катаются просто по дорогам, все зависит от техники пилотов.

Зимний дрифт Nur 48

— Были ли у вас или при вас ДТП с другими участниками движения, не являющимися дрифтерами?

— Да. Были случаи на парковках, когда машины въезжали в какие-то припаркованные машины на самой стоянке. Один парень при мне врезался в забор у «Крокуса»: ребята катались вдвоем, один подтолкнул второго, и он влетел в забор.

— Что вы делаете, если врезаетесь в автомобиль, стоящий на парковке?

— Решаем все по ПДД.

— А если столкновения происходят на специально оборудованных трассах?

— На трассе все решается мирно. Вышли из машины, посмеялись: «ДПС вызывать будем?» Грубо говоря, если ты занимаешься дрифтом и выезжаешь на трассу, то ты изначально готов, что можешь повредить свою машину. Тем более что для этого покупаются специальные недорогие автомобили.

— Вы говорили, что катаетесь по пустынным дорогам.

— Ну, пустынные дороги — они и есть пустынные. Одну машину, грубо говоря, встретили — пропустили. Ты просто перестаешь дрифтить и едешь прямо.

На городских улицах Vk@drift_division

— Вы сказали, что существуют официальные соревнования на специально подготовленных для этого автодромах, где кататься куда безопаснее. Зачем в таком случае кататься по дорогам и подвергать опасности других участников дорожного движения? Что это — жажда опасности, желание получить адреналин?

— Да. Это просто адреналин. Это то же самое, когда люди занимаются граффити — исписывают какие-то труднодоступные места. Не только залезть, но и избежать охраны. Самовыражение.

— Но разве это не опасно — дрифтовать на дороге?

— Лично я особо не катался на дороге. Прямо в потоке. Я считаю, что это неоправданный риск.

— А где вы катаетесь, чтобы это было безопасно?

— Я катаюсь у «Крокуса» и в Красногорской пойме. В пойме — это тоже неофициальные соревнования. Там неравнодушные люди расчищают лед снегоходами, а дальше водители уже прикатывают траекторию.

— Даже если за это не могут привлечь к ответственности, считаете ли вы это правильным? Кататься по дорогам и подвергать опасности других людей.

— Конечно же, дрифтовать вне специально подготовленных площадок — это противозаконные действия. Но здесь, как и везде, есть крайности. Люди же не просто так катаются. Есть определенный минимум технических доработок, которые улучшают управляемость автомобиля. Ведь что такое дрифт? Дрифт — это движение машины в управляемом заносе. Именно в управляемом. А с другой стороны, есть идиоты, которые просто дергают ручник, летят непонятно куда и думают, что дрифтуют. Но это никоим образом не дрифт. Конечно же, уличный дрифт выходит за грани правопорядка и в некоторых случаях мешает обществу, но мы делаем все, чтобы снизить эти помехи. Не стоит забывать, что очень многие профессиональные дрифтеры начинали именно с улиц. А сам уличный дрифт — это определенная культура. Способ самовыражения.

Безусловно, дрифт в определенных условиях является угрозой для общества, но также это и, как говорит Игорь, способ самовыражения. Когда группа подростков разрисовывает гаражи или заборы — это считают вандализмом, но, когда ту же группу наймет правительство города, чтобы разукрасить какой-нибудь городской объект, — это стрит-арт. Игорь работает программистом, играет на гитаре, любит театр и автоспорт. И в свободное время выезжает с друзьями покататься на парковках или специальных площадках. Можно ли мерить целую субкультуру по действиям нескольких десятков не самых лучших ее представителей? Наверное, каждый должен решить для себя сам.