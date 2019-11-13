Рязань, , 10:36 — REGNUM 630 кг отработанных батареек передала на утилизацию администрация Рязани. Батарейки приносили в течение 2019 года жители города в специализированные урны, установленные в крупных торговых центрах города, вузах и префектурах районов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отработанные устройства собирают в рамках Всероссийской экологической акции «Сдай батарейку — спаси планету», главные цели которой — экологическое образование и воспитание ответственного потребления. Старые батарейки за счёт средств городского бюджета передают на утилизацию в организации, имеющие лицензию на право обращения с отходами I класса опасности.

В 2018 году жители города собрали 470 кг старых батареек, а в 2017 году, когда Рязань впервые присоединилась к акции, — 960 кг.