Самара, , 10:32 — REGNUM В Самаре открылась модельная библиотека нового поколения. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Библиотека расположена на улице Николая Панова, д. 30.

По словам чиновников, ремонтные работы в библиотеке были проведены еще в 2015 года. А в текущем году библиотека была модернизирована. В ней было установлено современное звуковое и световое оборудование.

Кроме этого, была внедрена современная автоматизированная библиотечная система и радиочастотная идентификация (RFID), которая позволяет более рационально и комфортно обслуживать читателей.

RFID-технологии уменьшают время выдачи литературы, анализируют запросы читателей и формируют для них индивидуальный список литературы.

По сообщению пресс-службы городской администрации, в текущем году в Самарской области открываются девять таких библиотек.

Напомним, что модернизация проходит в рамках реализации национального проекта «Культура».