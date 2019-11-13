Владивосток, , 10:29 — REGNUM После распространения пресс-релиза «Аэрофлота» о наказании Михаила Галина за подмену кота на рейсе Москва — Владивосток, владельцу животного посоветовали обратиться в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Дальневосточной транспортной прокуратуре считают, что в лишении Михаила Галина «аэрофлотовских» миль по бонусной программе есть предмет для рассмотрения Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, которая надзирает за «Аэрофлотом». Именно туда порекомендовали ему обратиться с жалобой после того, как «Аэрофлот» демонстративно наказал владельца толстого кота.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» принял решение наказать Михаила Галина, который провёз чрезмерно располневшего кота в качестве ручной клади, а не сдал его в багаж, как того требует регламент.