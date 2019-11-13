Москва, , 10:36 — REGNUM К 2023 году количество пешеходов Москве достигнет 600 миллионов человек в год благодаря благоустройству улиц. Об этом 13 ноября сообщил директор ГБУ «Мостранспроект» Александр Поляков.

Запланированные показатели в 3,1 раза больше, чем фактические в начале 2010 года. Поляков отметил, что прогноз учитывает создание комфортной городской среды для жителей столицы. Он также сказал, что сложно добиться повышения количества пешеходов на улицах без развития городских общественных территорий — улиц, парков и пешеходных пространств.

В Москве за последние восемь лет количество людей, выбирающих пешие прогулки, выросло в 2,8 раза и к 2019 году составило 540 миллионов в год. С 2019 по 2023 год ожидается рост показателя до 600 миллионов. За это время в столице обновят еще более 6,2 тысяч гектаров улиц, парков и пешеходных пространств.