Оренбург, , 10:24 — REGNUM В Оренбурге суд вынес наказание местной жительнице за «резиновую» квартиру. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре, оренбурженку признали виновной в совершении двух преступлений.

Женщине инкриминировали фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении на территории России и фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания в Российской Федерации.

Суд установил, что женщина регистрировала в своей квартире как российских, так и иностранных граждан, но по месту регистрации они не проживали. Незаконную регистрацию прошли более 10 человек. Также оренбурженка осуществляла фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания в этом же жилом помещении.

Суд вынес наказание в виде штрафа — 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.