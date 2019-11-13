Мадрид, , 10:22 — REGNUM Испания поможет шведской экоактивистке Грете Тунберг выступить на конференции ООН по климату, даже если физически она не сможет попасть в Мадрид. Об этом сообщила и.о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера.

«Если она (Тунберг) не сможет приехать в Испанию, мы с радостью поможем ей принять участие в любой сессии удаленно, если она того пожелает», — цитирует ТАСС и.о. министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, куда намеревалась приехать Грета Тунберг, планировалось провести в Чили, для чего экоактивистка прибыла в США. Однако позже мероприятие было перенесено из Чили в Мадрид.

Сама экоактивистка не летает на самолетах из-за их вредных выбросов в атмосферу, поэтому она намерена пересечь Атлантический океан на катамаране, чтобы вернуться в Европу из США для участия в конференции.

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