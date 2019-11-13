Ташкент, , 10:18 — REGNUM Ограничение на выезд должников из Узбекистана не распространяется на юридические лица, сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на положение о порядке взаимодействия профильных ведомств в отношении ограничения выезда должников.

Ограничение распространяется на должников в связи с неисполнением по неуважительной причине исполнительного документа, выданного на основании судебного документа.

Ограничение не распространяется, если сумма задолженности не превышает 446 тыс. сумов ($47), за исключением взыскания алиментов или иных периодических платежей. Кроме того, должник вправе покинуть республику, если на его имущество наложен арест, достаточный для исполнения судебных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае правительство Узбекистана опубликовало список услуг, которые требуют обязательной проверки долгов граждан по коммунальным платежам и исполнительным документам.

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