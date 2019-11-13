Брянск, , 10:18 — REGNUM Размер единовременных пособий на детей предлагают повысить в Брянской области в 2020 году. Это решение приняли на заседании комитета Брянской областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения. Депутаты поддержали два законопроекта, направленные на поддержку рождаемости в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, депутаты поддержали и рекомендовали Думе принять в первом чтении внесение изменений в законы «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» и «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области». Согласно поправкам, предполагается повысить с одной тысячи рублей до 10 тысяч единовременное пособие на рождение ребёнка. В многодетных семьях запланирован рост пособия с двух до 10 тысяч рублей, а на школьников из таких семей предлагается выплачивать единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей, вместо нынешней одной тысячи. Региональный материнский капитал для семей, имеющих трёх и более детей, возрастёт со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Размер выплаты при рождении двойни составит 400 тыс. рублей, а тройни — 1,2 млн. рублей.

В 2020 году на финансирование программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» запланировано 10,9 млрд рублей,