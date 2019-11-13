Сеул, , 10:19 — REGNUM Двое граждан России были арестованы в Южной Корее 12 ноября из-за незаконного прыжка с парашютом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Двое мужчин в возрасте 30 лет забрались на крышу 40-этажного небоскреба в Пусане и спрыгнули, раскрыв парашюты на высоте около 100 метров. Затем они были арестованы за незаконное проникновение на частную территорию, которой является небоскрёб. Отмечается, что прыжок был совершён в рамках подготовки к более экстремальному: бейсджамперы затем намеревались взобраться на 101-этажное здание LCT The Sharp, однако их планам помешала полиция. Все свои прыжки бейсджамперы снимают на видео, что позволило им стать довольно популярными в YouTube.

Россияне арестованы на десять суток; аналогичное наказание они получили и в Китае, спрыгнув в апреле с башни Чайна-Цзунь высотой 528 метров, расположенной в самом сердце столицы.