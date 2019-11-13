Самара, , 10:20 — REGNUM В Самаре протестировали поворот трамвайных путей в направлении стадиона «Самара Арена». Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы администрации Самары, строительство «правого поворота» от улицы Ташкентская к стадиону «Самара Арена» со стороны Безымянки велось в течении двух месяцев, а 12 ноября состоялся пробный пуск трамвая по данному пути.

Отмечается, что стрелки на данном повороте переключаются автоматически, что ускорит перевозку пассажиров и повысит безопасность движения.

Напомним, что автоматизированная система на трамвайном повороте была смонтирована в рамках реализации проекта «Умный город».

Сейчас готовятся документы по сдаче «правого поворота» в эксплуатацию.