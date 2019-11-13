Брюссель, , 10:01 — REGNUM Все новые автотранспортные средства в ЕС к 2022 году обяжут оснащать стационарными алкотестерами. Об этом говорится в сообщении Европейского совета.

Пьяный водитель

Также с 2024 года установить алкозамки в ЕС обяжут водителей старых автомобилей.

Кроме того, с 2022 года все новые автомобили на рынке Евросоюза должны будут быть оснащены системой контроля усталости водителей, системой предупреждения «рассеянного вождения», опцией оповещения при экстренном торможении и другими технологиями предупреждения ДТП.

«С середины 2022 года все новые автомобили, представленные на рынке ЕС, должны будут быть оснащены передовыми системами безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года руководство Евросоюза впервые выступило с требованием ко всем государствам ЕС установить алкотестеры на профессиональном транспорте.

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