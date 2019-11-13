Барнаул, , 09:55 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думы Оксана Молодых не считает, что подписанный Путиным закон о сокращенном рабочем дне для жительниц села слишком уж заметно скажется на распорядке их дня. Комментируя нововведение корреспонденту ИА REGNUM, она отметила, что сельчанки даже не заметят изменений.

«Законопроект внесен группой депутатов Госдумы и носит, на мой взгляд, технический характер. Данная гарантия предоставляется сельским женщинам почти 30 лет согласно п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/3-I «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». Несоблюдение работодателем положений об установлении 36-часовой рабочей недели для сельских женщин все это время является нарушением трудового законодательства и может повлечь привлечение работодателя к административной ответственности.

То есть, несмотря на «старость» документа, он действующий. Тем не менее я поддерживаю перенос этой нормы в Трудовой кодекс РФ — с точки зрения юридической техники это добавляет удобства при работе с нормами. Конечно, если на практике были случаи несоблюдения указанного постановления, то перевод этой гарантии в Трудовой кодекс РФ снимет остроту этой проблемы. Однако в наш адрес подобных жалоб не поступало», — пояснила барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом, рабочее время для женщин в сёлах не может превышать 36 часов в неделю, при этом заработная плата должна оставаться без изменений, как за 40-часовую рабочую неделю.

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