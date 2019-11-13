Хабаровск, , 09:51 — REGNUM Трое детей хабаровчанина Дениса Лисова, сбежавшего из Швеции, устроены в детский сад и школу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти Хабаровского края заявили о намерении и дальше оказывать поддержку этой семье, чтобы Денис и его дети могли прийти в себя после пережитого в Швеции шока. Семья будет получать все, имеющиеся в регионе, меры социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Лисов и его семья уехали в Швецию несколько лет назад. Когда супруга Дениса сильно заболела, детей отобрали у отца под предлогом того, что он не справляется с их воспитанием. Детей отдали мусульманской семье. Денис вынужден был бежать из Швеции в Польшу, где был задержан и предстал перед судом. Власти Швеции требовали выдачи Дениса и детей. Но суд Польши встал на сторону семьи. Сейчас Денис Лисов и его дети вернулись на Родину, в Хабаровск.