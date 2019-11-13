Балашиха, Московская область, , 09:41 — REGNUM Росавтодор проводит конкурс по выбору компании, которая изучит все варианты решения проблемы автомобильных пробок на Щёлковском шоссе, пишет 13 ноября «Коммерсантъ».

Начальная стоимость работ по «обоснованию инвестиций» по реконструкции Щёлковского шоссе (трассы А103) или строительства дублёра оценивается в 346 млн рублей. Тендер проводит ФКУ «Центравтомагистраль», входящее в структуру Росавтодора. Проектировщик должен предоставить не менее трёх вариантов решения. В результате от дублёра могут отказаться в пользу альтернативного варианта.

Для строительства дублёра Щёлковского шоссе требуется отчуждение 140 га национального парка «Лосиный остров», поскольку строительство в охранной зоне запрещает законодательство. Издание напоминает, что петицию против изменения границ нацпарка подписали более 200 тыс. человек.

Власти Московской области, отмечает автор публикации, «судя по всему, пытаются форсировать принятие решения». Так, в подмосковном минтрансе считают дублёр единственным способом ликвидировать транспортный коллапс, а общественная палата региона провела общественные слушания в Балашихе, Богородском, Звездном городке, Ивантеевке, Лосино-Петровском, Фрязино, Черноголовке и Щелково, участники которых в основном высказывались «в поддержку строительства дублера».

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